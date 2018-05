Continua incessante l’opera di prevenzione posta in atto dalla Polizia Stradale di Campobasso, in collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile di questo capoluogo e di Bari.

Nella giornata del 23 maggio, presso l’area di servizio Trigno Est della A\14, sono stati controllati 18 veicoli pesanti destinati al trasporto di merci, riscontrando 20 gravi infrazioni. Tra queste, quella commessa da un cittadino turco, deferito all’Autorità Giudiziaria, in quanto sorpreso a circolare con un magnete apposto sulla scatola del cambio del trattore stradale in grado di azzerare la rilevazione dei giri motore. Per tale manomissione il veicolo risultava fermo pur essendo in fase di marcia, procurando grave pregiudizio per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.