Ammoniti Panaro e Ruggieri, che salterà la prossima gara

VASTOGIRARDI. Serie D, Vastogirardi sfortunato: tra pali e traverse finisce 0-0 contro la Forsempronese. Nemmeno il tempo di prendere posizione in campo che i padroni di casa mettono i brividi ai marchigiani col palo colpito al 1’ da Ramos Lopez su assist di Caon. Al 6’ la gara è sospesa per un paio di minuti per un colpo subito dall’estremo ospite Amici. Al 10’, su calcio piazzato di Antogiovanni, Filì prova la conclusione di testa, ma Amici blocca la sfera. Tre minuti dopo la Forsempronese, sempre su calcio piazzato di Pandolfi, cerca di rendersi pericolosa con Servalli pronto a sbrogliare la situazione in uscita. Al 16’ – sempre da palla inattiva con Pandolfi sul punto di battuta – gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Rovinelli di testa che va a sfiorare il palo. La risposta del Vastogirardi è in un’azione di Antogiovanni al 19’ che prova a servire Caon (quest’ultimo però finisce per perdersi in area di rigore). Due minuti dopo ancora Caon si perde su bella sventagliata di Ruggieri. Al 23’ la Forsempronese va via in contropiede con Palazzi, ma è Panaro a sventare il pericolo per gli altomolisani. Per un intervento falloso su Germinale (al 26’) Ruggieri viene ammonito, giallo pesante perché il giocatore – diffidato – salterà il prossimo match interno particolarmente importante col Real Monterotondo. E, mentre comincia a calare la nebbia sul Di Tella, ci prova anche Antogiovanni al 27’ quasi dal limite dell’area, ma la sua conclusione è debole e la palla termina sul fondo. Due minuti dopo è Fontana a non incidere dopo un bel traversone di Caon. Al 30’ ci prova, direttamente da calcio piazzato, Ruggieri, la cui conclusione finisce molto a lato rispetto allo specchio della porta. Cinque minuti dopo Fontana in due circostanze e Zuccherato, nell’ambito della stessa azione, non finalizzano nell’area marchigiana. La nebbia si fa sempre più fitta sul ‘Di Tella’ ed al 42’, dopo una bella triangolazione, Ceccuzzi va al cross con la palla che termina sul fondo, complice una traiettoria anche influenzata dal vento. Sul finale di frazione, poi, gli ospiti colpiscono la traversa con un tiro dalla distanza di Casolla. Sul ribaltamento di fronte, Caon mette al centro, ma Ramos Lopez non riesce a trovare lo specchio della porta.

Nella ripresa, in avvio, gli altomolisani colpiscono un palo su calcio piazzato con Ruggieri (47’). Sul pallone prova a fiondarsi Zuccherato che non trova il bersaglio grosso. La risposta dei marchigiani arriva due minuti dopo con un tiro di Pandolfi deviato in corner. Al 51’, sugli sviluppi di un fallo laterale, provano a rendersi pericolosi gli altomolisani, ma senza realizzare. Tre minuti dopo tenta la sortita dalla distanza Antogiovanni, ma senza grande fortuna. Al 56’ ci prova ancora Ruggieri, per i padroni di casa, con un altro calcio piazzato, che finisce di poco oltre la traversa. Tre minuti dopo, in contropiede, la truppa di Marmorini si fa pericolosa. Ceccuzzi mette in moto Zuccherato, che vede la sua conclusione deviata in corner. Al 61’ un calcio piazzato dalla distanza dei marchigiani viene ben controllato dalla difesa gialloceleste. Poi, al 63’, Ramos Lopez crea più di un imbarazzo ad Amici. Un minuto dopo i padroni di casa reclamano col direttore di gara l’assegnazione di un penalty per un intervento scomposto su Ruggieri. Al 71’ Tocco supera due avversari e lascia partire un fendente che va vicinissimo al bersaglio grosso. Un minuto dopo, si calcio piazzato dal limite dell’area, ci prova Ramos Lopez ma manda altissimo. Al 76’, in contropiede, Caon potrebbe rendersi pericoloso ma si ferma sul più bello, un minuto dopo Panaro sfiora l’1-0. All’81’ gli ospiti si fanno pericolosi con Germinali (pallone che finisce di poco sopra la traversa). Sul capovolgimento di fronte, Fontana manca di poco il vantaggio non finalizzando un bell’invito di Caon. Complici anche i cambi, il Vastogirardi prova il tutto per tutto e all’88’, su calcio piazzato, Ruggieri cerca la via della rete, ma guadagna solo un corner. Sul successivo calcio d’angolo, si crea una mischia in area senza che nessuno, però, finalizzi. Nel recupero non succede più nulla e la gara si chiude con un pari ad occhiali.

VASTOGIRARDI 0-0 FORSEMPRONESE

VASTOGIRARDI: Servalli, Tocco, Panaro, Antogiovanni (66’ Iacullo), Ruggieri, Filì, Caon, Ceccuzzi, Fontana (85’ De Martino), Ramos Lopez (75’ Cesaroni), Zuccherato (85’ Iacovetta). All.: Marmorini.

FORSEMPRONESE: Amici, Bianchi, Camilloni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Palazzi (78’ Lorenzoni), Pandolfi (68’ Conti), Germinale (82’ Battisti), Giacchina (73’ Brigidi), Casolla. All.: Fucili.

ARBITRO: Schmid di Rovereto (Pellegrino–Fumagallo).

NOTE: ammoniti Ruggieri e Panaro (V); Giacchina e Bianchi (F).

