Mister Marmorini alla viglia del match contro il Calcio Atletico Ascoli:”Gli avversari dopo il cambio di allenatore ha ritrovato stimoli ed un’identità importante sul campo, una squadra brillante fisicamente e mentalmente. Ad oggi siamo molto consapevoli di quali sono le nostre forze e delle nostre lacune che dovremo migliorare. Credo che sia un ottimo presupposto per dare continuità alle nostre prestazioni e poter continuare a crescere. In quest’ultimo periodo i risultati sono migliorati solo grazie all’applicazione dei ragazzi e alla loro voglia di collaborare che ci consente di essere squadra. Nei pochi momenti in cui non lo siamo stati abbiamo fatto fatica.”

REDAZIONE