Il Fano ferma sul pari il Campobasso ed interrompe la striscia di vittorie consecutive dei rossoblù che però allungano a 5 le lunghezze sull’inseguitrice Sambenedettese, Termoli e Vastogirardi si spartiscono la posta in palio nel derby

Si ferma il Campobasso a Fano dove trova un pari dal sapore agrodolce che permette comunque agli uomini di mister Pergolizzi di allungare di 1 punto sull’inseguitrice Sambenedettese uscita sconfitta dalla gara casalinga contro il S.N.Notaresco.

I rossoblù passano subito in vantaggio grazie ad una rete di Grandis, ma abbassano l’attenzione e subiscono il ritorno di un Fano ,che vuole conquistarsi la zona play out per sperare in una quasi insperata salvezza visti anche i vari problemi societari che la squadra sta affrontando, e che con grinta trova la rete del pari nella seconda metà di gara grazie ad un colpo di testa di Padovani.

Nel finale i rossoblù provano a trovare la rete del vantaggio anche con l’aiuto dei subentrati, ma non riescono a concretizzare con la gara che termina sull’1-1.

Campobasso che però mantiene la vetta ed allunga a 5 lunghezze la distanza tra se e la Sambenedettese seconda.

Nella prossima giornata i lupi saranno ospiteranno tra le mura amiche dell’Avicor Stadium il Vastogirardi penultimo in classifica in un derby che assegnerà punti pesanti per gli obiettivi di ambo le formazioni.

Si spartiscono la posta in palio invece Termoli e Vastogirardi che non vanno oltre l’1-1 nella gara del Di Tella e conquistano un punto a testa che a poco serve in classifica, ma che fa morale.

Sono i gialloblù padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Ruggieri, ma subiscono il ritorno del Termoli che nella seconda metà di gara trovano la rete del definitivo pareggio con Burzio.

Giallorossi che rimangono a 2 lunghezze dalla zona salvezza, Vastogirardi che allunga a +1 dal Matese ultimo ma che rimane a 2 punti dalla zona play out.

Nella prossima giornata il Termoli ospiterà al Cannarsa il Notaresco fresco di impresa sul Campo della sambenedettese, al Vastogirardi invece toccherà un’altro derby, questa volta però contro la capolista Campobasso.

redazione