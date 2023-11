Gara sospesa al minuto 25′ del primo tempo di gioco e rinviata ufficialmente a data da destinarsi causa nebbia

Dopo soli venticinque minuti di gioco è stato ufficialmente sospeso e rinviato, a data da destinarsi, il derby tra Vastogirardi e Campobasso valevole per l’undicesima giornata di Serie D, girone f a causa scarsa visibilità provocata da una fitta nebbia che si è abbattuta sul Filippo Di Tella.

Seguiranno aggiornamenti sulla nuova data del match che dovrebbe ripartire dal minuto nella quale è stato interrotto.

Campobasso che scivola momentaneamente, con una gara in meno, a sei lunghezze dalla Capolista Sambenedettese che, tra le mura amiche del Riviera delle Palme, ha conquistato i tre punti vincendo, con risultato finale di 3-0 in proprio favore, nel match contro il Matese.

Vastogirardi e Campobasso, due squadre in salute ed in cerca di conferme dopo le sostituzioni sulle rispettive panchine che hanno portato una svolta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei risultati, si affrontano in un derby molisano che farà da spartiacque per ambo le formazioni in vista degli obiettivi stagionali delle due formazioni.

Teatro di gara il Filippo Di Tella di Vastogirardi, dirigeà la gara il sig.Dario Acquafredda della sezione di Molfetta con fischio d’inizio previsto alle ore 14:30.

RINVIATA

Vastogirardi-Campobasso 0-0, sospesa al minuto 25′

Le formazioni ufficiali

Campobasso: 22 Esposito, 5 Nonni, 6 Gonzalez, 9 Di Nardo, 10 Corvino, 33 Serra, 17 Lombari, 18 Abonckelet, 20 Maldonado , 25 Bonacchi, 26 Pontillo.

A disposizione per il Campobasso:

1 Di Donato, 66 Fravola, 8 Ricamato, 11 Ripa, 14 Mengani, 19 Rasi, 21 Tarcinale, 23 Abreu, 29 Hulidov, 7 Tordella. All Pergolizzi.

Vastogirardi: 1 Cerroni, 2 Pavone (15′ Camara), 3 Zuccherato, 4 Acunzo, 5 Ceccuzzi, 6 Visani, 7 Caon, 8 Antogiovanni, 9 Fontana, 10 Salatino, 11 Iacullo.

A disposizione per il Vastogirardi: 12 Caravano, 13 Camara, 14 Bontempi, 15 Tocco, 16 Ligorio, 17 Caterino, 18 Alzanone, 19 Ferrara, 20 Iacovetta. All Marmorini.

FISCHIO D’INIZIO!– Iniziata al Filippo Di Tella Vastogirardi-Campobasso

3′ OCCASIONE VASTOGIRARDI!– Palla sanguinosa persa nei pressi dell’area di rigore del Campobasso da parte della difesa rossoblù, ne approfitta Salatino che recupera e calcia, ma trova un pronto Esposito che devia.

10′ VASTOGIRARDI IN AVANTI– I padroni di casa hanno iniziato la gara con buona iniziativa e pressing alto ottenendo il pallino di gioco della gara; Campobasso, al contrario, ancora non riesce ad entrare in partita e sta soffrendo l’inizio sprint dei padroni di casa.

14′ PROBLEMA PER PAVONE!– Problema muscolare per il difensore gialloblù che si vede costretto ad uscire, pronto ad entrare il numero 13 Camara.

15′ SOSTITUZIONE VASTOGIRARDI- Esce per infortunio il numero 2 Pavone ed entra il numero 13 Camara.

16′ CALCIO DI PUNIZIONE CAMPOBASSO– Calcia Corvino dall’limite dell’area di rigore ospite ma non trova lo specchio della porta difesa da Cerroni.

17′ PARTITA SOSPESA– Gara al momento sospesa dal direttore di gara causa fitta nebbia.

22′ GARA RIPRESA– Visibilità ora migliore, la gara può ripartire.

25′ SOSPESA ANCORA LA GARA- Ancora nebbia sul Di Tella che costringe il direttore di gara ad interrompere nuovamente il match.

27′ GARA SOSPESA– Squadre richiamate momentaneamente negli spogliatoi causa fitta nebbia.

LIVE– Squadre ancora negli spogliatoi, la decisione ufficiale verrà presa a breve.

COMUNICAZIONE UFFICIALE– Presa la scelta di attendere 10 minuti per scigliere le riserve sulla scelta finale.

COMUNICATO UFFICIALE, GARA SOSPESA!– Il direttore di gara ha sospeso e rinviato il match tra Vastogirardi e Campobasso, causa nebbia, a data da destinarsi. La partita era stata interrotta al minuto venticinque del primo tempo di gioco sul risulato di 0-0.

