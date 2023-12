A poco valgono i tentativi di Ruggieri, Panaro e Antogiovanni: il Roma City si prende i tre punti e chiude vittorioso il girone d’andata

VASTOGIRARDI. ‘Panettone amaro’ per il Vastogirardi che si fa espugnare nelle mura amiche del ‘Di Tella’ da un Roma City sempre più lanciato verso i playoff. La partita si accende ben presto: al 2’, sugli sviluppi di un corner, Ruggieri manca il possibile 1-0. Tre minuti dopo la risposta dei capitolini con Spinozzi, la cui conclusione viene deviata in corner. Un minuto dopo c’è un po’ di parapiglia sul sintetico del ‘Di Tella’, ma l’arbitro non prende alcun tipo di provvedimento disciplinare. Al 21’, il Roma City ci prova in ripartenza con Di Renzo che avrebbe una buona occasione di testa, ma la fallisce. Al 30’ sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un calcio piazzato con un colpo di testa che, però, non incide. Al 38’ è il Vastogirardi a rendersi pericoloso con un tiro-cross di Lisi che rischia di sorprendere Di Chiara. Ma, quattro minuti dopo, gli ospiti passano in vantaggio con un fortunato Di Renzo. Al 45’ Ruggieri prova ad impattare i conti da calcio piazzato, ma Di Chiara risponde presente: sulla palla si avventa Ceccuzzi che sbaglia un gol clamoroso, di fatto a porta vuota.

Nella ripresa il Vastogirardi prova a forzare i tempi per impattare e si rende pericoloso al 48’ con Acunzo. I giallocelesti poi reclamano un penalty al 51’ quando, sugli sviluppi di un corner, Ruggieri viene trattenuto, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per l’assegnazione della massima punizione. Al 54’ Panaro dà vita ad un coast to coast, lasciando partire poi un bolide che va a baciare la traversa e, tre minuti dopo, a farsi vedere, sono ancora i padroni di casa che non riescono ad incidere. Le emozioni poi diventano rarefatte sino all’80’ quando Cerroni è determinante su Innocenzi. All’85’ il Roma City va vicino al raddoppio e, poco dopo, dalla sua ha anche un calcio di rigore (86’) realizzato in un primo momento da Di Renzo. Il direttore di gara fa ripetere con il numero dieci ospite che, a differenza di Paganini, si ripete al meglio. Nel recupero, al 91’, Antogiovanni coglie la traversa su calcio piazzato (seconda trasversale di giornata per i giallocelesti), poi al 96’ Thiam sigla il definitivo 0-3.

VASTOGIRARDI 0 – 3 ROMA CITY

(primo tempo 0-1)

VASTOGIRARDI: Cerroni, Tocco (58’ Camara), Panaro, Acunzo, Ruggieri, Visani (83’ Iacovetta), Ramos Lopez (58’ Caon), Ceccuzzi (66’ Antogiovanni), Fontana, Lisi, Iacullo (74’ De Martino). All.: Marmorini.

ROMA CITY: Di Chiara, Ferrante Fab. (49’ Fradella), Capece, Di Renzo, Bandeira (83’ Gurini), Codromaz (46’ Trasciani), Bonello, Sparacello (74’ Thiam Pape), Scognamiglio, Spinozzi (71’ Cabella), Ascoli. All.: Maurizi.

ARBITRO: Pazzarelli di Macerata (Amorello–Lemos).

RETE: 42’ ed 87’ (rig.) Di Renzo, 96’ Innocenzi.

NOTE: espulsi, a fine partita, per reciproche scorrettezze i due tecnici Marmorini (Vastogirardi) e Maurizi (Roma City), nonché l’addetto all’arbitro del Vastogirardi Antenucci (proteste). Ammoniti Lisi e Ruggieri (V); Ferrante Fab., Capece, Bonello, Scognamiglio e Di Chiara (RC).

redazione