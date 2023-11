Reti tutte nella ripresa: apre Alessandro, raddoppia Arrigoni su rigore e tris di Chiatante. In pieno recupero gol della bandiera di Vitiello dagli undici metri per i molisani, ora di nuovo ultimi con Real Monterotondo e Vastogirardi

Al Termoli non riesce il miracolo contro la capolista, la Sambenedettese si impone 3 a 1 e vola in classifica. Ai giallorossi non basta un ottimo primo tempo, nella ripresa i marchigiani accelerano e l’undici allenato da Spagnuolo crolla e torna a casa ancora a mani vuote. Dopo cinque partite in trasferta il Termoli non ha ancora fatto punti lontano dal “Cannarsa”.

Davanti a quasi seimila spettatori le due squadre scendono in campo con le formazioni annunciate alla vigilia. Nel Termoli Hutsol e Corcione prendono il posto di Caiazza, squalificato per tre giornate e Scoppa infortunato, per il resto undici confermato e 4-4-2 contro una Sambenedettese che schiera il tridente offensivo. Nei marchigiani confermate le assenze di Paolini e Martiniello, Lauro recupera Chiatante in panchina e conferma il tridente con Cardoni, Alessandro e Tomassini.

Parte forte la Sambenedettese spinta da una curva strapiena, ma la prima occasione della partita è del Termoli che al 9’ con Esposito calcia sopra la traversa dopo una fase prolungata di pressione dei giallorossi. All’11’ è ancora il Termoli a farsi pericoloso, Bentos scambia con Esposito sulla trequarti, ma al momento del tiro dell’uruguaiano, la difesa di casa stringe le maglie e sporca la conclusione. Al 17’ sugli sviluppi di un corner si fa vedere la squadra di casa con un colpo di testa di Sirri, Lombardo blocca sicuro.

Sull’altro versante, azione identica, Sicignano al 19’, schiaccia però troppo la palla di testa, facile presa di Coco. La prima versa occasione è della Samb al 21’: traversone dalla destra, Lombardo non trattiene la sfera, Tomassini recupera palla e salta il portiere che però è bravo a tornare sull’attaccante e devia la palla in angolo. Il Termoli è in partita e pareggia le occasioni con l’ex di turno che avvia l’azione, Esposito riceve palla dal solito Bentos e appoggia a Corcione la cui conclusione a giro trova Coco pronto alla respinta. Non c’è un attimo di respiro, sull’altro versante Zoboletti innesca Tomassini, anticipato da un grande intervento di Hutsol. Al 28’ punizione per i padroni di casa, Arrigoni calcia alto sulla traversa. Alla mezz’ora cerca l’eurogol Tomassini, la cui rovesciata fortunatamente finisce di poco al lato. Il break del Termoli è affidato ai piedi di Bentos, l’attaccante da fuori area però calcia debolmente. Succede poco fino alla fine della prima frazione che termina con un traversone di Alessandro per Barberini, il centrocampista si ritrova a calciare un rigore in movimento, ma non è coordinato e calcia altissimo. Le due squadre vanno negli spogliatoi con un giusto risultato di parità, dopo i primi quarantacinque minuti. Bel Termoli e applausi per Esposito ex ancora amato dal pubblico di casa.

La ripresa si apre con un cambio dei padroni di casa, Lauro rinforza la prima linea e fa entrare Battista. E dopo un rigore reclamato dalla Samb, con Tomassini che va giù in area dopo due minuti, al 4’ si sblocca il risultato con Alessandro. L’attaccante riceve da Cardoni e all’altezza del dischetto non sbaglia, incrociando il tiro sul palo più lontano. Ora i padroni di casa sono in fiducia, il Termoli accusa il colpo e rischia anche al 7’ quando Battista innesca Cardoni che manda però fuori. Spagnuolo ricorre ai cambi per dare una svolta e getta nella mischia lo spagnolo Hernandez.

Ma al 13’ è ancora la Sambenedettese a rendersi pericolosa con Alessandro che serve per Cardoni il quale mette al centro un traversone, ma è bravo il portiere del Termoli a togliere la palla dalla testa di Scimia. Il Termoli cerca il pari al 15’, quando sull’errore di Sbarbella in uscita, Esposito recupera e si lancia contro Coco. Solo l’ottimo recupero di Sirri in scivolata salva il risultato per i marchigiani.

Dopo una girandola di sostituzioni la Samb trova il gol del raddoppio alla mezz’ora con una grande imbucata di Barberini per il taglio di Tomassini, Battista viene steso in area e il direttore di gara decreta il calcio di rigore e l’espulsione di Garzia. Arrigoni dal dischetto firma il raddoppio. Il Termoli in dieci non si arrende e al 36’ prova rialzare la testa con Maiorino, il cui tiro trova Coco pronto.

Nei minuti di recupero arrivano altre due reti: prima la Samb arrotonda con Chiatante, con un’azione fotocopia del primo gol, servito da Zoboleti l’attaccante batte Lombardo di giustezza. Il Termoli accorcia le distanze due minuti dopo su calcio di rigore trasformato da Vitiello, rendendo meno amara l’ennesima trasferta nelle Marche che finora ha sempre visto il Termoli battuto.

Finisce 3 a 1, risultato ingeneroso per il Termoli comunque protagonista di una prestazione incoraggiante. Il trittico di gare della settimana finirà domenica con il derby al “Cannarsa” fra giallorossi e Vastogirardi.

Di seguito il tabellino della partita:

Reti: 4’ st Alessandro, 31’ st Arrigoni (R), 47’ st Chiatante, 48’ st Vitiello (R)

TERMOLI 1920: Lombardo; Garzia, Sicignano, Hutsol, Barchi; Corcione (7’ st Hernandez) Grossi, Rinella (19’ st Maiorino), Gabrielli (35’ st Rodriguez); Bentos (23’ st Vitiello), Esposito. All: Spagnuolo. A disposizione: Sarracino, Scoppa, Allegreti, Mastrogiacomo, Monteiro.

SAMBENEDETTESE: Coco; Zomboletti, Sbardella, Sirri, Pagliari; Barnerini, Arregoni, Scimia (45’ st Evangelista); Cardoni (25’ st Chiatante), Tomassini (1’ st Battista), Alessandro (41’ st Romairone). All: Lauro. A disposizione: Pinto, Pezzola, Pietropaolo, Orfano, Lonardo.

redazione