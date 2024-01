I rossoblù non si fermano e continuano a vincere, si complica la lotta salvezza del Termoli, pari casalingo per il Vastogirardi

Torna in campo il Campobasso e lo fa da capolista di serie. Gli uomini di mister Pergolizzi vincono in rimonta la prima gara del nuovo anno, seppur non disputando una delle miglior prestazioni, in terra laziale sul campo del Monterotondo e proseguono quanto fatto di buono nel 2023. Finisce sul risultato di 3-1 in favore dei lupi al Pierangeli di Monterotondo.

Inizio sottono per i rossoblù nella prima metà di gara con i padroni di casa che riescono perfino ad andare in vantaggio grazie ad una rete di Meledandri che sfrutta un cross dalla sinistra ed appoggia la sfera in rete alle spalle di Esposito grazie ad un classico tap-in.

I padroni di casa mantengono il pallino del gioco per tutta la prima fase di gara ma subiscono la rete del pareggio del Campobasso sul tramonto del primo tempo, al minuto 42 grazie ad un goal nella mischia di un calcio d’angolo realizzato da Di Filippo che ha la meglio nei rimpalli e realizza il suo primo goal in rossoblù.

Nel secondo tempo i lupi alzano i ritmi e sfruttano un drastico calo fisico dei padroni di casa riuscendo a trovare due reti, prima con Grandis e successivamente con capitan Nonni da calcio d’angolo che trova l’ennesima marcatura in stagione.

Nel finale il Monterotondo prova a rendersi più volte pericoloso, ma viene neutralizzato dalla difesa rossoblù senza particolari difficoltà.

La gara termina sul risultato di 3-1 in favore del Campobasso che continua il filotto di gare consecutive senza perdere raggiungendo quota 9.

Nella prossima giornata i rossoblù ospiteranno l’FC Matese tra le mura amiche dell’Avicor Stadium nella prima gara casalinga del 2024.

Sugli altri campi di alta classifica vincono la Sambenedettese e l’Aquila 1927 che mantengono il distacco dalla capolista di sole tre lunghezze. Rinviata invece la gara del Chieti 1922.

Cade invece il Termoli, tra le mura amiche del Cannarsa, sovrastato dalla sorpresa di campionato Vigor Senigallia che grazie a mister Clementi sta ottenendo insospettabili risultati.

Bastano pochi minuti agli ospiti per passare in vantaggio grazie ad una doppietta targata Zammarchi. Giallorossi che provano a reagire trovando la rete con Sicignano nella seconda metà di primo tempo.

Secondo tempo che non regala molte emozioni con gli ospiti che riescono a mantenere il vantaggio ottenuto nella prima metà di gioco.

Termoli che continua il periodo senza vittorie rimanendo inchiodato al penultimo posto in classifica ad una sola distanza dall’FC Matese ultimo.

Nella prossima giornata la formazione giallorossa sarà ospite dell’Atletico Ascoli in un match fondamentale in ottica salvezza.

Vastogirardi e Fano non si fanno male nello scontro salvezza e si spartiscono la posta in palio. Termina 2-2 la gara del Di Tella in un match ricco di emozioni. Pari che non serve a nessuna delle due formazioni che rimangono entrambe distaccate di un solo punto in piena zona play out.

Il Vastogirardi, nella prossima giornata, è atteso dal Sora Calcio 1907 in un’altra gara cruciale per quanto riguarda la lotta alla salvezza di entrambe le formazioni.