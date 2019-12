Si concluderà oggi, domenica 22 dicembre, il girone di Andata del Campionato Nazionale Dilettanti Girone F. La Diciassettesima giornata proporrà l’ennesimo derby tutto molisano della stagione e a sfidarsi in quel di Campobasso saranno il Città di Campobasso e la Polisportiva Vastogirardi.

A presentare il match di domenica le parole di mister Francesco Farina. “Arriviamo stremati a questa partita e siamo pochissimi. Stiamo aspettando – spiega mister Farina – la sosta come il naufrago cerca l’isola. Pettrone, De Vizia, Corbo e Gentile sono out, più tutti quelli che ci hanno lasciato in questa sessione di mercato.

Cercheremo di onorare l’impegno al massimo e come sempre, cercando di offrire uno spettacolo decente ai tifosi che saranno presenti al campo. Mi dispiace arrivare al derby in queste condizioni – conclude Farina – e davvero con tante assenze”.

La Polisportiva Vastogirardi per conto del presidente Andrea Di Lucente, del Direttore Generale Antonio Crudele e del Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo, e di tutto lo staff dirigenziale e sportivo, augura buone feste a tutti i suoi tifosi.