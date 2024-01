Giornata agrodolce per il Campobasso che ottiene l’undicesimo risultato utile consecutivo ma non va oltre il pari contro l’Ascoli, vittoria pesante del Termoli al Cannarsa, rinviata invece la gara del Di Tella di Vastogirardi

Pareggio amaro per il Campobasso nella ventesima giornata di campionato di Serie D, girone f.

Pergolizzi stravolge il sistema di gioco iniziale e si affida ad un insolito e sterile 3-4-1-2 che non ha dato i frutti sperati.

Un Campobasso, che dopo il goal del vantaggio trovato al secondo minuto di gioco con la seconda rete consecutiva di Maldonado , esce dalla gara e si affida a giocate sporadiche e confusionarie; ne approfitta così l’Atletico Ascoli che riesce a trovare il goal del pari già nella prima metà di gara con la rete di Ciabuschi. Nel secondo tempo gli uomini di mister Pergolizzi non riescono a creare e a mettere in difficoltà gli ospiti che grazie ad una buona prestazione corale riescono a strappare un punto pesante in ottica salvezza. Altra nota amara di gara l’espulsione all’ultimo minuto di gioco di Nonni che quindi sarà costretto a saltare il big match di settimana prossima contro l’Aquila 1927.

I rossoblù allungano ad 11 la striscia positiva di gare consecutive senza perdere, ma subiscono il ritorno della Sambenedettese che, grazie alla vittoria per 3-1 nel big match contro l’Avezzano, si porta a -3 dai lupi.

Sugli altri campi pareggio inaspettato dell’Aquila 1927 sul campo del Real Monterotondo che costringe gli abruzzesi a rimanere a -5 dalla vetta.

Sara proprio l’Aquila 1927 la prossima avversaria del Campobasso che,al Gran Sasso d’Italia, disputerà il primo big match del girone di ritorno.

Vittoria pesante, invece, per il Termoli che, al Cannarsa, che trova la seconda vittoria consecutiva superando il Tivoli Calcio 1919 grazie ad una rete di Burzio.

Punti pesantissimi in ottica salvezza che permettono ai giallorossi di accorciare sulla zona salvezza che ora dista soltanto 2 punti.

La squadra della costa molisana sembra aver trovato la quadra giusta ed ora sogna la salvezza dopo aver regalato una vittoria al suo patron Montaquila nella settimana del suo compleanno.

Termoli atteso nella prossima giornata da una difficile trasferta in terra laziale sul campo del Roma City che nella giornata odierna ha espugnato il Guido Angelini di Chieti.

Rinviata invece la gara di Vastogirardi causa condizioni meteo avverse con la squadra altomolisana che ora attende la data del recupero.

Intanto nella prossima giornata i gialloblù saranno ospiti dell’Avezzano quarto in classifica.

