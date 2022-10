di Arianna Chiucolo

VASTOGIRARDI 1 – TRASTEVERE 0

Trastevere da subito insidioso, prima con Tortolano che però non riesce a mettere in difficoltà Petriccione e poi con Bertoldi.

Corre il 6° quando da una rimessa lunga di Petriccione, la palla giunge a Fiori, oltre la metà campo, il n° 7 lancia dalle parti di Hernandez che riesce a sua volta a servire Gallo nell’area piccola. Il tiro dapprima si stampa sul secondo palo e poi si infila in rete. 1 a 0. Da questo momento in poi i padroni di casa riescono a tener testa agli avversari e sottrarsi al loro pressing è una impresa titanica.



Al 21° ci prova Bertoldi, ancora un nulla di fatto per i laziali. E poi ancora, punizione battuta da Massimo, al volo recupera Tortolano ma la palla finisce sull’esterno della rete.

Gli animi cominciano a scaldarsi e gli interventi sono sempre più fallosi, al Di Tella fioccano cartellini gialli fin quando al 28° il direttore di gara Mario Di Loreto della sezione di Terni estrae il cartellino giallo per Crescenzo che inveisce contro l’arbitro e becca l’espulsione. Il Trastevere da questo momento in poi gioca in inferiorità numerica. Potrebbe essere una ghiotta occasione per gli alto-molisani.



Sul finire della prima frazione di gioco il Trastevere ci riprova ma la conclusione di giordani è altissima. Nella ripresa doppio cambio per gli ospiti, ma già al 3° minuto i gialloblu sono vicinissimi al secondo gol. Cross basso di Fiori dalla destra, sulla palla si avventa Grandis che conclude a lato nonostante l’ottima posizione. Passata la mezz’ora ancora grande occasione per i padroni di casa: Canale offre in profondità a Hernandez che mette al centro, lorusso brucia il pallone del 2 a 0. Al 36° si fa vedere il Trastevere con una azione personale di Bertoldi fermato da Petriccione. Al 40° Ruggieri calcio da fermo dal limite dell’area. La palla termina sul fondo. Al triplice fischio il Vastogirardi supera il Trastevere e sale al secondo posto in classifica.