di Giampiero Giunti

Il Città di Campobasso vince e convince 3 a 2 in casa contro il Tolentino 1919 e mette una seria ipoteca sulla vittoria del Campionato. Il Notaresco, seconda in classifica, non va oltre il pareggio e resta a 5 punti dietro il Campobasso, quest’ultima con una partita in meno e che in caso di vittoria allungherebbe di ulteriori 3 punti il distacco con il Notaresco. L’Olympia Agnonese, già retrocessa, perde in casa contro il Rieti 1 a 0 mentre, l’altra molisana, il Vastogirardi perde 2 a 0 fuori casa contro l’FC Matese e si porta a +2 sulla zona retrocessione.

Questi i risultati della 29 giornata:

Questa la Classifica aggiornata dopo la 29 giornata:

Questa la Classifica Marcatori: