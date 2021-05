di Giampiero Giunti

Il Città di Campobasso nonostante il pareggio 0 a 0 contro la Recanatese ed in virtù della sconfitta del Notaresco a Vasto, guadagna un punto prezioso che lo catapulta a 6 lunghezze sulla seconda in Classifica: il Notaresco. L’Olympia Agnonese, già retrocessa, perde a Pineto 3 a 1 mentre, l’altra molisana, il Vastogirardi non ha giocato in quanto la partita contro il Casalnuovo Vomano è stata rinviata.

Questi i risultati della 28 giornata:

Questa la Classifica aggiornata dopo la 28 giornata:

Questa la Classifica Marcatori: