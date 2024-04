di T.A.

Simpatica, sorridente, bella ed elegante lei, Rosanna, altrettanto impeccabile il fratello, entrambi di Conca Casale, Comune collinare del Molise dell’ovest a confine col Lazio, e si pensava che la dea bendata alla fine avesse premiato entrambi con una vincita, a prescindere dalla consistenza. Ed invece niente ! Impietoso l’esito della trasmissione ultima di Rai 1 de “I Pacchi” condotta da Amadeus, conclusa con un nulla di fatto sotto il profilo economico per i due fratelli molisani, costretti alla fine solo ad incassare ed elargire sorrisi senza portare nemmeno un euro a casa ! Infruttuosa infatti è risultata l’apertura dei pacchi ed altrettanto è avvenuto per l’individuazione della regione fortunata. Una serata cioè all’insegna della sorte avversa per i due giovani molisani, ai quali comunque è rimasta la simpatia raccolta nello studio ed il personale divertimento per la partecipazione al programma. Andrà meglio una prossima volta con altri molisani in gara a “I Pacchi” ? Certamente, si vuole sperare !