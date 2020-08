Nell’ambito dell’emergenza Covid i controlli delle forze dell’ordine sono aumentati a tutto campo. E hanno riguardato anche il settore agroalimentare e la vendita al dettaglio di produzioni tipiche. La conferma arriva da un’operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della stazione di Cantalupo nel Sannio.

Durante i normali controlli sul territorio, i militari dell’Arma hanno effettuato delle verifiche in un negozio posto in un centro della provincia di Isernia, procedendo al sequestro di formaggi e salumi risultati in cattivo stato di conservazione. Il rivenditore è stato denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria. I controlli procederanno anche nei prossimi giorni.