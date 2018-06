Nel pomeriggio di ieri, a Sepino, un 55enne del posto, per un raptus di gelosia nei confronti della convivente 50enne bielorussa, ha esploso due colpi di fucile in direzione di quest’ultima e di un suo amico pensionato 70enne, senza attingerli. La lite, sorta dopo che l’amico aveva riaccompagnato la donna a casa con la sua autovettura, è stata placata dal tempestivo intervento di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia e della Stazione di Sepino, che hanno subito disarmato l’uomo.

I militari, nella circostanza, hanno proceduto al sequestro dell’arma utilizzata ed al ritiro precauzionale di un altro fucile che l’uomo deteneva regolarmente in casa; hanno eseguito altresì una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire e sequestrare un ulteriore fucile occultato ed illegalmente detenuto. Il 55enne, al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per i reati commessi e la vicenda, fortunatamente, grazie anche ai Carabinieri, si è conclusa senza gravi conseguenze per i due malcapitati.