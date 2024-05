di T.A.

“Da tempo viviamo giornate intere senza acqua potabile in casa e la cosa non è affatto bella, né è ulteriormente sopportabile ! L’abbiamo più volte rappresentato ad amministratori comunali e ai tecnici del nostro ente locale, ma non s‘intravedono interventi risolutori e soprattutto continuiamo a vivere lunghi periodi senza la necessaria risorsa idrica in casa. Abbiamo assolutamente diritto ad avere acqua potabile corrente nelle nostre abitazioni alla pari di tutti gli altri venafrani, per cui sollecitiamo a quanti ci amministrano e ai tecnici municipali interventi e rimedi urgenti e risolutori del problema. In tutte le famiglie ci sono minori ed anziani che hanno necessità di dissetarsi, lavarsi ect., ma data la persistente carenza idrica sovente tante persone si vedono costrette a rinunciarvi. Non è ammissibile quanto continua ad accadere nella Venafro Antica, per cui ci attendiamo la doverosa azione risolutrice da parte di amministratori e tecnici del nostro Comune”. Così il più che plausibile sfogo dei residenti del centro storico venafrano, da tempo alle prese con problemi siffatti. Si riuscirà ad intervenire, risolvendo e garantendo acqua potabile e corrente a tutti h 24? E’ assolutamente auspicabile in quanto doveroso !