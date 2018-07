Alla seconda assemblea autoconvocata, nasce il Comitato di lotta per la difesa del reparto di senologia dell’ospedale civile “F. Veneziale” di Isernia! “IN SENO AL PROBLEMA”, questo il nome che democraticamente abbiamo scelto per condividere un percorso che dovrà portarci, senza cedimenti, a scongiurare i rischi di chiusura o di malsane trasformazioni del glorioso reparto! Ed è certamente un grido di dolore ma anche di guerra, quello che abbiamo intenzione di attuare se non si avvertiranno certezze in merito alla salvezza del reparto.

Ma già dire “salvezza”, ci sta stretto, il solo pensiero che qualcuno intenda mettere mano a quanto conquistato nel tempo e curato fino ad averne un’eccellenza, ci fa sussultare e gridare al tradimento! Non conosciamo bandiere partitiche e non ne vogliamo, o per dirla tutta, le vorremmo tutte, il problema è dell’intera popolazione pentra e quindi un impegno in tal senso lo chiediamo all’intero panorama politico. Sempre l’assemblea ha deciso di nominare Anna Marchese alla presidenza del Comitato ed Emilio Izzo come portavoce, inoltre, visti gli impegni, Jessica Proni e Barbara Iadisernia, saranno le due vice presidenti.

I primi impegni, saranno quelli di chiedere due Consigli monotematici sul tema, quello comunale del capoluogo e quello provinciale, in tal senso, già consiglieri di entrambi gli enti, si stanno muovendo per chiedere al sindaco d’Apollonio e al presidente Coia, un passo immediato in tale direzione.

Ma, certamente, il deliberato più stringente preso a maggioranza assoluta dai componenti del Comitato, è stato quello che ci vedrà in protesta, martedì 31 luglio, a partire dalle ore 10.30, davanti al Consiglio regionale a Campobasso, per chiedere un ascolto immediato da parte dell’assise, sperando che il presidente del consiglio e quello della giunta, vogliano informare l’apparato tecnico e convocarlo al fine di discutere in maniera pratica e, speriamo positiva, su quanto da noi sollevato.

Infine, il Comitato, per continuare la raccolta firme e per “reclutare” nuove adesioni al Comitato e alla manifestazione del 31, terrà oggi 28 luglio dalle ore 10.30 fino alle 13.30, un banchetto in piazza Celestino V, difronte alla Fontana della Fraterna, banchetto aperto a tutti coloro i quali sentono il problema e vorranno dare una mano.