Il web diffonde a raffica foto dei parlamentari e dei ministri che si appisolano in Aula. Occhi chiusi, a volte le bocche aperte che lasciavano immaginare un bel russare, qualcuno addirittura steso su alcuni scranni a fargli da letto non troppo comodo. A coloro che si addormentano tra le braccia di Morfeo non vengono lesinate critiche. Questa volta, ad essere immortalato in un video, mentre fa un riposino, è un senatore molisano.