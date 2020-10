Il Corriere della Sera, ha ascoltato ampi stralci dell’audio riguardante Torzi in cui, il broker molisano, già protagonista in negativo nel caso della villa di Frattura dice: “Io pensavo di gestire 3-4 anni. Dammi 10 milioni e me ne vado; dammi 8 milioni, che cxxxx ti devo dire Sì, comunque me ne vado… “

Arrestato a giugno, è stato liberato dopo 8 giorni. La sua ricostruzione dei fatti avrebbe convinto gli inquirenti. “Tutto chiarito”, diranno gli avvocati. La Mani Pulite del Vaticano, partita da qui, è appena cominciata.

Torzi coinvolto in un affare da centinaia di milioni senza un contratto che ne definisse il ruolo. Lo sconosciuto finanziere molisano, oggi indagato, terrà in scacco la Segreteria vaticana fino a maggio 2019 quando ha incassato 15 milioni di euro.