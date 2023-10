di T.A.

L’Iacp di Campobasso ha appena tenuto apposita conferenza stampa per precisare, a suo dire, il caso di una signora del capoluogo di regione che in base alle dichiarazioni dell’interessata sarebbe stata morsa da un topo in un quartiere di edilizia economica e popolare a Campobasso. E’ seguita comunque l’immediata presa di posizione dei legali della donna a sua difesa. La vicenda, ancora tutta da chiarire in via definitiva, ha fatto tornare alla mente il caso di una famiglia venafrana -marito e moglie disabili fisici che si spostano su carrozzella a motore, che continua a vivere in un alloggio Iacp di via Flacco a Venafro invaso purtroppo da abbondante umidità e tanta muffa. Sin’ora a niente hanno approdato le segnalazioni e le giuste proteste del capofamiglia in termini di restauri e risanamento abitativo. Il Comune di Venafro non ha prospettato soluzioni soddisfacenti alla famiglia, mentre l’Iacp di Isernia si è detto disposto ad intervenire, ma dopo che la famiglia avrà lasciato l’appartamento per potervi lavorare all’interno. Occorre però che il nucleo familiare in questione trovi a proprie spese altra temporanea collocazione abitativa. Cosa impossibile -riferisce il capofamiglia in tema- necessitando date le condizioni fisiche di marito e moglie modifiche strutturali all’eventuale nuovo appartamento, cosa questa che difficilmente i proprietari della nuova ipotetica abitazione avallerebbero. Dal che le cose restano al momento irrisolte con moglie, marito e figlia costretti a vivere tra umidità e muffa, ossia nient’affatto bene. La soluzione ? Devono trovarla, e possibilmente nel breve, Comune di Venafro e Iacp di Isernia dando disponibilità al nucleo familiare in questione di un nuovo e più salutare alloggio popolare, confacente alle loro necessità. Sussistono a Venafro soluzioni siffatte ? Dai “si dice”, ce ne sono certamente ! S’interverrà finalmente ? E’ la domanda che molti in città si pongono a nome della coppia di disabili in tema e della loro giovane figlia perché tornino a vivere in condizioni più accettabili rispetto al loro difficile momento attuale.