di Redazione

La Camera di Commercio del Molise organizza, nei giorni 10 giugno 2024 presso la sede di Isernia e 12 giugno 2024 presso la sede di Campobasso, l’evento “Gli strumenti digitali della Camera di commercio: alleati per la semplificazione della burocrazia e lo sviluppo della competitività”.

L’iniziativa sarà un momento di approfondimento dedicato ai principali servizi digitali offerti a supporto dell’impresa al quale si accompagnerà anche un momento di sperimentazione pratica delle potenzialità offerte: dopo l’incontro sarà infatti possibile procedere all’attivazione del cassetto digitale dell’impresa in modo gratuito grazie all’assistenza del personale camerale (è necessario portare in tale sede dispositivo di firma digitale e relativo pin di utilizzo del legale rappresentante o titolare dell’attività). L’evento è inserito nell’ambito delle attività realizzate dal Punto Impresa Digitale e del progetto di riorganizzazione dei servizi della Camera di Commercio del Molise a sostegno della transizione digitale di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Nella prima sessione verranno illustrati i servizi digitali della Camera di Commercio offerti alle imprese molisane:

SPID e CNS;

Cassetto Digitale dell’Imprenditore;

Fattura Elettronica;

Libri Digitali;

Nella seconda sessione verranno illustrati i servizi del Punto Impresa Digitale, che hanno l’obiettivo di spingere ulteriormente le imprese in un innovativo percorso di “cambiamento culturale”, offrendo tutti gli strumenti necessari per un concreto affiancamento per “step” a partire dalla mappatura della propria maturità aziendale sotto diversi aspetti: il primo, indispensabile passo per individuare le aree d’intervento prioritarie e definire una strategia che tenga conto di obiettivi, risorse necessarie e benefici attesi. I PID – Punti Impresa Digitale nascono nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0 (già Piano Industria 4.0) e sono un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio, per sostenere i programmi di investimento e innovazione digitale di tutte le imprese italiane attraverso un servizio di assistenza a 360° nell’avvio di processi di digitalizzazione. Presenti in ogni Camera di commercio lungo tutto il territorio nazionale, operano attraverso sportelli fisici e virtuali e offrono un gran numero di servizi, strumenti e opportunità legate all’inarrestabile rivoluzione digitale. Nel corso dell’evento verranno dunque descritti i servizi per la mappatura aziendale del livello di maturità digitale (SELFI4.0 e ZOOM 4.0), delle competenze digitali (Digital Skill Voyager), del livello di sicurezza informatica dei dati (PID Cyber Check e Cyber Exposure Index) e sulla sostenibilità (SUSTAIN-Ability).

Per partecipare è necessario iscriversi. Le modalità di iscrizione al webinar sono reperibili sul sito dell’Ente www.molise.camcom.gov.it cliccando nella notizia presente in homepage. Per ulteriori informazioni e possibile contattare la Camera di Commercio del Molise all’indirizzo pid@molise.camcom.it.