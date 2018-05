L’Unioncamere Molise organizza il Seminario “La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici – Istruzioni per l’uso” che si svolgerà il prossimo 17.05.2018, dalle ore 8:30, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise, in Piazza della Vittoria 1, a Campobasso.

L’evento rientra nell’ambito delle attività che l’Unioncamere Molise svolge nella sua qualità di partner di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e ad innovare. Il Seminario è organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Campobasso e con la Camera di Commercio del Molise ed è rivolto alle imprese molisane del settore agroalimentare interessate a saperne di più sull’etichettatura e la vendita in UE ed esportazione nei Paesi extra UE di prodotti agroalimentari ed alcolici.

Durante il seminario verranno fornite indicazioni sull’etichettatura europea e, per l’esportazione, saranno esposte le indicazioni generali sulle disposizioni da verificare e sulle fonti ove reperire informazioni puntuali sull’etichettatura, con approfondimenti su alcuni Paesi extra UE. Saranno, inoltre, approfonditi i temi del rilascio dei certificati sanitari per l’esportazione di alimenti di origine animale e delle formalità doganali e delle accise per le vendite all’estero di prodotti alcolici ed agroalimentari, con un occhio anche alla tutela del “made in italy”.

Al termine dei lavori, ampio spazio sarà dedicato alle domande dalla platea e alle risposte dei relatori anche ai quesiti che le imprese potranno anticipare già in fase di registrazione all’evento. Gli imprenditori che desiderano partecipare al Seminario sono invitati a compilare il modulo di adesione disponibile sui siti web dell’Unioncamere Molise (www.mol.camcom.it) e della Camera di Commercio del Molise (www.molise.camcom.gov.it/it) e inviarlo entro il 15.05.2018 al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Si ricorda che la partecipazione è gratuita e che il programma del seminario è disponibile sui siti camerali. Per ulteriori info: 0874-471802