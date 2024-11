di Redazione

In occasione degli ottant’anni di vita del Centro Sportivo Italiano (CSI), il Comitato di Campobasso ha promosso un seminario che si terrà domenica 24 novembre al castello di Tufara. La scelta di questa location, situata in uno dei nostri piccoli borghi, riflette l’intento di trattare il tema: “La pratica sportiva: valore aggiunto delle comunità nelle aree interne” in un contesto significativo e suggestivo.

Il programma dell’incontro prevede l’apertura dei lavori con i saluti istituzionali di Carmine Palmieri, presidente del Comitato CSI Campobasso, e del commissario regionale CSI Pietro Montanaro. Successivamente, gli ospiti avranno l’opportunità di apprendere la storia del Castello Longobardo grazie all’intervento dello storico Mario Iaconianni.

A seguire, interverranno: Micaela Fanelli, consigliera del PD, che relazionerà sulle politiche pubbliche e marginalità territoriale; Armandino D’Egidio, consigliere regionale con delega allo sport, che parlerà dell’importanza dello sport nelle aree interne;

Cristoforo Nino Di Cuia,membro del Collegio nazionale probi viri CSI, che tratterà il tema “La proposta del CSI per il territorio”.

Le conclusioni del seminario saranno affidate a Sua Eccellenza Giancarlo Bregantini, Arcivescovo emerito di Campobasso-Bojano, che offrirà una riflessione finale sull’importanza dello sport come strumento di coesione e sviluppo per le comunità locali.

Durante l’incontro, sarà anche rinnovato il gemellaggio con il Comitato CSI di Matera, a testimonianza della collaborazione e della condivisione di valori e obiettivi tra le diverse realtà territoriali del Centro Sportivo Italiano.

Il seminario rappresenta un momento importante per celebrare la lunga storia del CSI e per riflettere sul ruolo fondamentale che lo sport può avere nelle aree interne, contribuendo alla crescita sociale e culturale delle comunità. La scelta del castello di Tufara come sede dell’evento sottolinea l’importanza di valorizzare i nostri borghi e di promuovere iniziative che possano rafforzare il legame tra territorio e attività sportiva.

L’amministrazione comunale di Campobasso invita tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento, un’occasione unica per approfondire tematiche rilevanti e per sostenere il valore dello sport come elemento di coesione sociale e sviluppo territoriale.