di T.A.

Il 15 e 16 novembre prossimi due rilevanti appuntamenti a Campobasso e Montagano su aspetti diversi, come la cultura, il paesaggio, la musica e tant’altro. Gli aventi titolano “SEMI D’AUTUNNO” e si svolgeranno il 15 all’ex auditorium Gil di Campobasso ed il 16 al Giardino di Faioli a Montagano. Nel capoluogo di regione si parlerà del paesaggio culturale come patrimonio condiviso e si terrà apposito concerto di Ettore Pagano per violoncello. A Montagano invece in calendario passeggiate ed appuntamenti storico/culturali di vario genere.