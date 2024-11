di Redazione

“Disastro che si ripete da diverse sere, occorre reagire e la politica non può restare indifferente”.

“Semafori in tilt, strada bloccata, lunghe code e sicurezza degli automobilisti in pericolo. Un disastro che si ripete ormai da diverse sere e che sta trasformando la Bifernina sempre più in un incubo e nella totale indifferenza delle istituzioni e della politica. Il Molise si sta abituando al degrado senza reagire, come se fosse normale per centinaia di pendolari rischiare ogni giorno la vita su un tratto di strada ricco di spiacevoli sorprese e insidie”. Lo dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo. “Chiaro che si tratta – sottolinea – di problemi antichi, amplificati dall’inerzia e dal passare degli anni. Ma la tanto decantata filiera istituzionale di centrodestra di sicuro non ha migliorato le cose che su più fronti, non solo per quanto concerne la viabilità (come ad esempio l’emergenza sanitaria, industriale e persino idrica), stanno piuttosto peggiorando”. “Roberti e il governo regionale di centrodestra – aggiunge Notarangelo – hanno semplicemente il dovere di intercedere subito presso l’Anas per porre fine a questa situazione assurda e per mettere in sicurezza quel tratto di strada”.