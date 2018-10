Posizioni aperte

Sono davvero numerosissime le offerte di lavoro in Aboca, con ricerche rivolte sia a profili junior che senior che si inseriranno nei laboratori di ricerca, impiegati ed operai per gli uffici e gli stabilimenti produttivi. Disponibili anche diverse tipologie di contratto come stage per giovani neolaureati e tempo indeterminato per profili con esperienza, ed opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette.

Ecco dunque l’elenco completo delle offerte di lavoro e stage attualmente disponibili:

Marketing Manager a Sansepolcro (AR). E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in ambito scientifico, esperienza lavorativa nel Marketing Sviluppo Prodotti, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, essere automuniti.

Sansepolcro (AR). E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in ambito scientifico, esperienza lavorativa nel Marketing Sviluppo Prodotti, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, essere automuniti. Addetto Controllo di Gestione . E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Economia o Statistica ad Indirizzo Economico, esperienza di almeno 2 anni in mansioni affini, buona conoscenza di Excel.

. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Economia o Statistica ad Indirizzo Economico, esperienza di almeno 2 anni in mansioni affini, buona conoscenza di Excel. Responsabile laboratorio ricerca fitochimica. La risorsa si occuperà della gestione diretta del personale del laboratorio, del coordinamento delle attività analitiche e avrà la responsabilità dei progetti di ricerca finalizzati alla composizione chimica delle sostanze naturali complesse. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in chimica o CTF e Dottorato di ricerca, esperienza di almeno 5 anni come responsabile di laboratorio di ricerca analitica, con esperienza nella gestione di non meno di 20 collaboratori, esperienza consolidata in tecniche di spettrometria di massa (GC-MS, LC-MS).

Diverse sono anche le offerte di lavoro operai in Aboca. Ecco le figue ricercate:

operaio/a macchinista addetto/a alla produzione presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna (PG)

addetto/a alla produzione presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna (PG) operaio/a addetto/a al magazzino presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna (PG)

presso lo stabilimento di Pistrino di Citerna (PG) operaio/a agricolo /a per la zona di Valdichiana

/a per la zona di Valdichiana operaio agricolo per la zona della Valtiberina

operaio/a add. alla manutenzione macchinari di produzione

Altre posizioni aperte in Aboca:

clinical project leader spec. in pediatria

responsabile magazzino materiali

software scientist

scientist bioinformatics

addetto/a spedizioni estere

pharmaceutical development manager

corporate regulatory affairs manager

marketing country manager – Polonia

HR Payroll & Administration Manager

trade marketing assitant – Spagna

HR recruiting & talent acquisition specialist

business development & licensing specialist

impiegato/a ufficio acquisti

international regulatory affairs specialist

global product manager (area marketing)

HR business partner – divisione operativa

responsaile tecnico operativo di produzione

addetto assicurazione qualità

planner

head of phytochemistry laboratory

tutor formazione – Toscana

Candidatura

Per consultare tutti gli annunci vi rimandiamo alla pagina dedicata Aboca. Per candidarvi, una volta selezionato l’annuncio di interesse, è necessario compilare il form online dedicato, dove oltre ai dati personali sono richieste informazioni sull’ultima esperienza lavorativa, sul titolo di studio, le competenze in ambito IT e linguistiche.

Una volta completato il form, allegare il curriculum vitae in formato *.pdf;*.doc;*.docx;*.rtf e di dimensione massima di 10.00 Megabytes. Aboca offre inoltre l’opportunità di inviare una candidatura spontanea, in mancanza di posizioni aperte di interesse.