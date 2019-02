Presentazione di “SelectUSA”, l’iniziativa del Dipartimento del Commercio USA a sostegno delle imprese che desiderano avviare o rafforzare il proprio business negli Stati Uniti: se ne parlerà domani, 14 febbraio, nel corso di un workshop promosso dalla Regione Molise e organizzato in collaborazione con il Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, in cui verranno illustrate le opportunità offerte dal mercato statunitense.

L’appuntamento è presso il Parlamentino di Palazzo Vitale, in Via Genova 11 a Campobasso, alle ore 11.00. Interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Mary Ellen Countryman, l’assessore regionale alle Attività produttive e Internazionalizzazione delle imprese, Vincenzo Cotugno, il console americano per gli Affari politici ed economici, Patrick C. Horne, il funzionario dell’Ufficio economico-commerciale del Consolato, Joshua Lawrence, il responsabile di American Chamber of Commerce Molise e Abruzzo, Lorenzo La Civita, e il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina.

In programma anche le testimonianze degli imprenditori molisani titolari delle aziende La Molisana, Azienda agricola Parco del Buoi, Cantina vinicola Di Majo Norante. Saranno fornite, inoltre, informazioni generali sui visti di affari per gli USA.