Bilancio di metà stagione decisamente positivo per la neonata società ciclistica campobassana Sei Torri Bike Team. Costituta solamente a gennaio con la chiara vocazione agonistica, in pochissimi mesi è già riuscita a farsi apprezzare nel panorama nazionale grazie alla presenza dei suoi atleti in dieci gare sull’intero territorio Italiano, tra cui la Gran Fondo Antica Carsulae di Terni, la Gran Fondo Terre di Franciacorta a Brescia e soprattutto la Hero Dolomites a Selva di Valgardena. Sul fronte risultati, vanno evidenziate le prestazioni di Emilio Bontempo a Oliveto Citra e Mignano Monte Lungo, gare nelle quali l’alfiere della società molisana è salito sul podio della categoria M2, rispettivamente al terzo e al secondo posto di categoria. Molto bene si è comportato anche il compagno Giuseppe Gennarelli specialista delle Marathon estreme. Il campobassano ha partecipato alla Hero 2021 e sulle Dolomiti ha portato a casa un bel ventitreesimo posto tra gli M2 su oltre 140 atleti in lizza completando i 90 chilometri per 4500 metri di dislivello con il crono di 6h34’. Risultati, quelli ottenuti in questa prima parte di stagione, che confermano la bontà del progetto e le qualità dei portacolori della società del capoluogo, pronti a togliersi ancora tante belle soddisfazioni da qui in avanti in un cammino che sicuramente li metterà di fronte ad altre avvincenti sfide da vincere su due ruote.

“E’ stata fino ad ora una stagione molto complessa ma allo stesso tempo ricca di soddisfazioni per noi – afferma il presidente della Sei Torri Bike Team Bontempo – soprattutto per via della pandemia che ha reso le trasferte e le gare più difficili del previsto. Abbiamo come sempre fatto il massimo e siamo orgogliosi di aver portato per tutto lo Stivale le nostre maglie. Questa per noi è una gioia ma anche una responsabilità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno deciso di darci fiducia e ci affiancano in questa nuova avventura – prosegue Bontempo – cercheremo di proseguire su questa strada e di continuare nel nostro processo di crescita cercando di rendere sempre più forte questo gruppo. Un gruppo che possa essere protagonista ogni domenica in eventi agonistici di rilievo nel panorama nazionale delle due ruote”.