L’impianto sportivo di contrada Le Piane ad Isernia ha ospitato la finalissima dell’edizione 2018 della manifestazione “Sei Bravo a…Scuola di Calcio”, riservato alla categoria Pulcini.

L’evento promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal dott. Gianfranco Piano, ha coinvolto le due provincie e l’adesione, anche quest’anno, è stata notevole. Sul campo si sono affrontate le vincitrici delle rispettive finali provinciali, vale a dire il Difesa Grande Termoli per Campobasso e la San Leucio per Isernia, quest’ultima si è aggiudicata la vittoria finale.

L’obiettivo del progetto è stato quello di stimolare e cercare di migliorare le abilità tecniche fondamentali in condizioni di effettuazione delle prove nel minor tempo possibile e di ricerca di gesti tecnici precisi, oltre che prestare attenzione e stimolare la percezione sensoriale verso gli elementi presenti nei giochi

Il progetto è stato curato in questi mesi dal Responsabile dell’Attività di Base prof. Gianfranco Mastrogiacomo. I collaboratori della Figc/Settore Giovanile e Scolastico del Molise che hanno seguito la kermesse in tutte le fasi sono stati i prof.ri Barrea, De Cesare, Liberatore, Matticoli e Rotili, presenti anche nella finale isernina. La società vincitrice rappresenterà il Molise al Grassroots Festival in programma presso il Centro Tecnico Federale F.I.G.C. Italia di Coverciano il 16 ed il 17 giugno prossimi.