In via Licinio a Venafro, da ben due giorni, risultano spenti i lampioni pubblici e nelle ore serali il buio crea problemi agli automobilisti e pericoli ai pedoni che percorrono la strada. A segnalarlo sono i residenti della zona che chiedono un intervento rapido dell’Enel per risolvere il problema. Il tratto di pubblica illuminazione di via Licinio è gestito proprio dall’Enel. Pertanto si auspica l’adozione delle misure necessarie per risolvere il più rapidamente possibile il problema.