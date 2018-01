Riceviamo e pubblichiamo

Da Sesto Campano ci segnalano un uso indiscriminato e scorretto dei cassonetti dell’immondizia con una raccolta rifiuti approssimativa e farraginosa senza controlli territoriali. Chiunque si sente in diritto di gettare qualunque tipo di rifiuto all’interno dei cassonetti.

La raccolta della spazzatura non avviene quotidianamente e quando viene effettuata dagli operatori il risultato non è dei migliori, come si evince dalle foto arrivate in redazione.

C’è chi non si arrende all’idea di vedere la sua città sporca e nel degrado per questo chiede un intervento immediato per risolvere il problema. Facciamo nostro l’appello lanciato da alcuni cittadini di Sesto Campano e ci auguriamo che venga accolto da chi di dovere.