Riceviamo e pubblichiamo

Da tre giorni l’illuminazione pubblica via Santo Spirito non è funzionante. A segnalarlo sono i residenti della zona che chiedono un intervento rapido per risolvere il problema. Puo’ capitare che i lampioni stradali facciano le bizze, ma se non si interviene con celerità si rischia di creare disagio e senso di insicurezza in chi percorre strade non illuminate al calar della sera. Pertanto si auspica l’adozione delle misure necessarie per risolvere il più rapidamente possibile il problema.