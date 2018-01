Riceviamo e pubblichiamo

Dai vicoli del centro storico di Isernia i residenti ci hanno comunicato che l’illuminazione pubblica non è funzionante. “L’illuminazione è inefficiente e scarsa, diverse lampade sono spente e rincasare la sera diventa un problema. Una questione che, oltre a essere un’inefficienza del servizio, rappresenta anche un grave problema per l’incolumità e la sicurezza dei residenti”. La foto che ci hanno inviato in redazione si riferisce in particolare al vicolo Zampirri. Pertanto si auspica l’adozione delle misure necessarie per risolvere il più rapidamente possibile il problema.