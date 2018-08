Personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi tesi a contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti segnalava alla Prefettura di Campobasso tre soggetti, ai quali è stata sequestrata droga per uso personale.

In particolare:

1) Un 32enne trovato in possesso di grammi 1,05 di sostanza stupefacente tipo eroina e grammi 0,20 di sostanza stupefacente tipo sintetico;

2) Un 21enne trovato in possesso di grammi 0,80 di sostanza stupefacente del tipo eroina;

3) Un 40enne trovato in possesso di grammi 0,64 di sostanza stupefacente del tipo eroina

4) Un 27enne trovato in possesso di grammi 0,58 di sostanza stupefacente tipo hashish, per uso personale.

Infine il personale della Squadra Volante denunciava in stato di libertà un cittadino italiano di anni 30 che si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiale, in un paese della provincia di Campobasso. In particolare l’uomo, durante una festa popolare, infastidiva i vacanzieri e a seguito dell’intervento della Polizia, inveiva contro gli operatori pronunciando frasi oltraggiose.