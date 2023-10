da Redazione

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Gravina e Romano ad oggetto “Azioni urgenti per il monitoraggio ed il miglioramento delle performance sul Piano regionale del Governo delle Liste di attesa”.

Ha illustrato la mozione il primo firmatario Greco, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Primiani, Gravina e del Presidente della Giunta Roberti.

Il Consiglio regionale con l’atto approvato prende atto che il Servizio Sanitario Nazionale e di riflesso le Regioni hanno il dovere di garantire in tempi congrui le prestazioni di specialistica ambulatoriale e quelle che necessitano di ricovero. Ciò anche in considerazione che le liste di attesa con tempi troppo lunghi rispetto ai primi accessi e in relazione alle patologie, comportano in maniera irreversibile la salute dei pazienti, oltre a restituire degli indicatori pessimi in ambito dei LEA per ciascuna Regione.

A tal fine, l’Assemblea fa mozione al Presidente della Giunta e all’Assessore con delega all’attuazione del piano di rientro, affinché:

• relazionino all’Aula, entro un mese dall’approvazione della presente mozione, su quali sono le azioni effettivamente adottate in termini operativi dall’ASREM e dalla Direzione Generale della Salute nell’ambito di quelle previste dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) e a cascata nel Piano Regionale di governo delle liste di attea (PRGLA ) e quindi nel Piano Attuativo, con particolare riferimento a quali sono i percorsi di garanzia di accesso ai cittadini per quelle prestazioni che non riesce a garantire il sistema sanitario regionale nei tempi indicati dal PNGLA, ovvero in che modo un cittadino può chiedere il rimborso delle prestazioni effettuate in regime di attività libero professionale intramoenia o prestazione erogata dai privati accreditati, nel caso di sforamento dei tempi massimi indicati dal Piano.

• garantiscano la presenza nelle agende CUP delle strutture private accreditate nei modi e con le prescrizioni di trasparenza indicate nel PNGLA;

• garantiscano che siano consultabili online le agende CUP così come previste dal PNGLA;

• avviino, anche in collaborazione con il Consiglio regionale, un costante monitoraggio sulle attività effettivamente poste in essere al fine di abbattere le liste di attesa, così come previste dal PNGLA;

• garantiscano, il monitoraggio dei risultati dei manager dell’Azienda sanitaria pubblica della Regione Molise, tenuti a dare esecutività a tutte le azioni sopra richiamate e disposte nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

