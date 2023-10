di Redazione

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Gravina e Romano ad oggetto “Azioni urgenti per il monitoraggio ed il miglioramento delle performance sul Piano regionale del Governo delle Liste di attesa”.

Ha illustrato la mozione il primo firmatario Greco, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Primiani, Gravina e del Presidente della Giunta Roberti.

Il Consiglio regionale con l’atto approvato prende atto che il Servizio Sanitario Nazionale e di riflesso le Regioni hanno il dovere di garantire in tempi congrui le prestazioni di specialistica ambulatoriale e quelle che necessitano di ricovero. Ciò anche in considerazione che le liste di attesa con tempi troppo lunghi rispetto ai primi accessi e in relazione alle patologie, comportano in maniera irreversibile la salute dei pazienti, oltre a restituire degli indicatori pessimi in ambito dei LEA per ciascuna Regione.

A tal fine, l’Assemblea fa mozione al Presidente della Giunta e all’Assessore con delega all’attuazione del piano di rientro, affinché: