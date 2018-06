Tecla Boccardo riconfermata all’unanimità alla guida della Uil del Molise. 150 delegati e altrettanti tra ospiti e invitati.

Il secondo congresso della Uil Molise si è svolto oggi a Campobasso, alla presenza del segretario nazionale generale Carmelo Barbagallo. Esponenti del mondo politico, delle componenti datoriali, dell’associazionismo. Tante RSU e dirigenti sindacali. Segretari generali di categorie, responsabili nazionali dei servizi. Esponenti della segreteria confederale. Questo il parterre dinanzi al quale si è celebrato il secondo congresso della UIL Molise, all’Hotel Centrum Palace di Campobasso.

Dal 3 settembre 2014, ha affermato la Boccardo in apertura della sua video-relazione, in cui prese il via questa nuova stagione, ci presentiamo a questo appuntamento in ottima salute, con un incremento di iscritti rispetto a quattro anni fa, sia negli attivi che tra i pensionati. Sono stati quattro anni in cui siamo stati fra la gente, per strada e nelle piazze, per rivendicare diritti, lavoro, condizioni di vita migliore.

Lo abbiamo fatto sempre seguendo un principio, quello che ha contraddistinto questo mandato: la capacità di coniugare protesta e proposta. Non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo interpretato le istanze dei lavoratori, dei precari, dei pensionati e dei disoccupati, delle fasce deboli della società.