di Tonino Atella

Trattasi del tour regionale dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Perosi di Campobasso promosso dalla Regione Molise.

Dopo Venafro, eccoci a Conca Casale. Prende a viaggiare sul territorio regionale il tour di concerti dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Perosi di Campobasso, promosso dalla Regione Molise per portare nei Comuni piccoli e grandi la grande musica. L’iniziativa è voluta dall’assessorato regionale alla cultura e permette a maestri ed allievi del Perosi di esibirsi in pubblico in decine di concerti dopo le limitazioni imposte dal covid.

L’appuntamento di Conca Casale è previsto per martedì 3 luglio, a partire dalle h 21.30. Si esibiranno nella circostanza l’orchestra di fiati del Conservatorio campobassano con maestri e giovani allievi, nonché i cantanti lirici Federica D’Antonino (soprano), il baritono Gianluigi Dezzi ed il tenore Eros Antonelli. Dirigeranno i Maestri Giuseppe Lentini e Carlo Morelli.