di Domenico Pio Abiuso

Domenica 24 giugno, ha avuto luogo per la seconda volta la passeggiata naturalistica organizzata dalle aziende di Gambatesa “D’Alessandro”, “Venditti” e “La Cantinella Vagabonda” in collaborazione con l’associazione equestre “La Vittoria”, che prevedeva una camminata a piedi o a cavallo sul tratturo contrada “Macchie Valle Sace” e nella zona del lago d’Occhito, con annesso pranzo all’aperto.

L’escursione ha avuto come scopo lo stare insieme in mezzo la natura e godere del paesaggio lontano dallo smog della vita giornaliera, che ci porta ad acquisire un ritmo frenetico.

Come da programma, “l’avventura”, è cominciata alle 8.30, con ritrovo , colazione (con pane locale e marmellata) e partenza dei partecipanti presso la località “Macchie”, per poi proseguire verso la Circumlacuale del lago d’Occhito .

In seguito verso le 12.30 circa, dopo tanto cammino e fatica per via della conformazione morfologica del territorio, c’è stato il tanto desiderato pranzo con polpette di vitello, puntarelle di cicoria al forno con mollica e noci, accompagnate da insalata di tortarelle con cipolla, il tutto innaffiato con del buon vino locale.

Il convivio si è concluso alle 14.30, con la ripartenza per fare ritorno in sito “Macchie Valle Sace”, dove è avvenuta una meritata pausa caffè e saluti.

Stanchi, ma soddisfatti le persone partecipanti al trekking, che sperano che l’avvenimento naturalistico si possa ripetere in futuro con un numero sempre maggiore di aderenti al progetto.