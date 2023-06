AeQuilibrium Cup 2023 in Molise: la seconda giornata inizia a marcare ulteriormente i valori

Se la prima giornata sul versante femminile aveva dato delle indicazioni di rilievo, anche la seconda ha saputo dare ulteriori riferimenti per il fronte dei risultati nel torneo delle regioni in rosa.

Al Montini ad inaugurare al meglio la giornata la rappresentativa delle Marche, capace di imporsi in due set con un periodico 25-19.

Più combattuto il match del PalaVazzieri tra Toscana e Sicilia con le isolane che hanno festeggiato al tie-break dopo un primo set vinto 25-23 ed un secondo perso 25-16 grazie ad un terzo parziale da 15-6.

A Vinchiaturo l’Emilia Romagna ha continuato il suo percorso di grande sostanza non lasciando scampo ad un comunque coriaceo Abruzzo con parziali di 25-21 e 25-19.

Allo Sturzo – impianto utilizzato in luogo del De Capoa al centro dell’evento di inaugurazione con la presenza di una testimonial del calibro di Francesca Piccinini – la Liguria ha saputo domare una Campania pronta a mostrare forte resilienza, ma inchinatasi con parziali di 25-22 e 25-21.

Al Galanti la Valle d’Aosta si è confermata come una piacevole presenza nel torneo, domando la Basilicata con le lucane costrette a cedere il passo per 25-11 nel primo set e 25-16 nel secondo.

Nulla da fare, sempre nello scenario di Mirabello come per la prima giornata, per il Molise che, comunque, prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo (soprattutto nel secondo set) contro un Alto Adige che si impone con parziali di 25-15 e 25-21.

Infine, al Pertini la Calabria deve fare i conti con la determinazione di un’Umbria che porta le proprie avversarie sino al terzo set, vincendo anche il primo parziale 25-19, ma cedendo i successivi per 25-15 e 15-13 in un tie-break dalla fortissima tensione.

Così come nella prima giornata e anche nelle prossime, tutte le gare di ambedue i tabelloni – maschile e femminile – saranno sotto gli occhi del canale YouTube della federazione.