Seconda sconfitta per la selezione juniores di Mister Sanginario. 4-0 il risultato finale.

Sardegna: 4

Carta, Carboni, Casti, Melis, Murtino, Udassi, Addari, Chighini, Orrù.

All.: Fabio Perdighe

Molise: 0

Greco, Galuppo, Di Lillo, Olivieri, Liguori, Alvarez, Gentile, Pizzi, Tricarico, Pirollo,

Topolino, Mlorni.

All.: Marco Sanginario

ARBITRO Moreno Longo, ARBITRO 2: Ferdinando Tino, CRONO: Vincenzo Mazza

Note: 80 presenze sugli spalti

Reti: Melis 13’ pt, Murtino 15’ pt, Carboni 14’ st, Chighini 16’ st

Seconda giornata di gare per la selezione Juniores del CR Molise di Mister Sanginario al

Torneo delle Regioni 2024 C5, nella suggestiva cornice del Palasport di Amantea, contro

il CR Sardegna di Mister Tuveri. Fondamentale la vittoria per ben sperare in un accesso

ai Quarti.

Primissime battute con un Molise ben posizionato in campo, che gestisce con precisione il

ritmo di gioco davanti ad una Sardegna molto pungente.

Equilibrato il match con il Molise che prova ad inserirsi in area e lo fa al 10’ con Gentile,

ma il tentativo viene arrestato prontamente dal portiere avversario. Ci riprova Gentile

dalla distanza all’11’, ma il pallone supera nettamente la traversa.

Ci riprova nuovamente il Molise dopo pochi secondi con Olivieri, ma la sua potente

bomba sfonda in pieno il muro. Rigore per la Sardegna al 13’ del primo tempo. A battere

dal dischetto è il sardo Melis, che con freddezza spiazza portier Greco, che non la

prende, bucando il sacco.

Il gol su rigore scatena i sardi che ci credono. Serie di rimpalli in area avversaria: ha la

meglio il determinato Murtino al 15’, che coglie al volo e incasella con un brillante tocco

la sfera del sorpasso. Sardegna 2 vs Molise 0.

Occasione sfumata per il Molise al 18’ con Alvarez che dalla distanza sferza un forte

lancio, portando la sfera oltre il palo alla destra di portier Carta

La determinazione della Juniores di Sanginario non è sufficiente ad accorciare le

distanze.

Squadre negli spogliatoi con il parziale di 2-0 per la Sardegna.

Riprende il match con un rigore a favore del Molise. A calciare dal dischetto al 3’ é

Gentile del Torremaggiore, ma il tiro troppo centrale non coglie impreparato il bravo

portier Carta, che arresta un’opportunità d’oro molisana.

Si fa vedere il Molise all’8’ con il pivot Gentile sulla destra, ma il suo potente lancio dirige

la palla di poco oltre il palo.

Ottime spinte in avanti di capitan Gentile, sostenuto dai compagni, ma purtroppo poco

risolutive in area sarda.

Ci prova Pirollo al 12’, ma il tiro prende in pieno le mani di portier Carta, che con astuzia

e prontezza, devia il cerchio, chiudendo così un bollente tiro.

La Sardegna di Tuveri non molla e va in rete per la terza volta con Carboni al 14’ che,

avanzando sul lato destro da solo, con una potente sciabolata becca il sacco sull’incrocio

dei pali alla destra di portier Greco, che non può arrestare la forza del bravo universale

sardo. Ancora Sardegna e ancora gol con Chighini al 16’ che, con un pungente tiro in

diagonale, spiazza il portiere dell’Arcadia Termoli C5 Greco.

Sardegna 4 vs Molise 0 il risultato finale della seconda giornata del TDR 2024 targato

futsal juniores.

Il 27 aprile 2024 terzo e ultimo appuntamento del girone eliminatorio “C” per la

selezione Under 19 del Molise, contro la Liguria al Palazzetto dello Sport di Lamezia

Terme.

