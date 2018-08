Alle ore 22.22 si è verificata una seconda forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5, sempre con epicentro a Montecilfone. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione e si segnalano lievi danni in diversi Comuni del basso Molise. Il governatore Toma e’ in costante aggiornamento con i Sindaci e con tutte le autorità preposte a fronteggiare l’evento sismico. Sono in corso verifiche sulle strutture che possono aver subito lesioni o crepe. Tanta paura per i molisani che si sono riversati in strada e difficilmente rientreranno nelle loro case. Anche la diga del Liscione è costantemente monitorata dai tecnici che si sono recati sul posto. Un’altra giornata da dimenticare per il Molise che torna a vivere l’incubo del terremoto a distanza di 48 ore dall’ultima forte scossa.