di Redazione

Dal 15 al 30 marzo è possibile acquistare un uovo di Pasqua e lasciarlo presso lo stand solidale in Galleria di fronte alle casse del supermercato per poterlo donare ai bambini e alle famiglie in difficoltà donando una serena Pasqua a chi ne ha più bisogno.

La Direzione del Centro Commerciale Costaverde vuole ringraziare per la collaborazione tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno all’iniziativa “Uovo Sospeso”, tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, l’Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. G. Cremonese e le altre associazioni tutte. Grazie anche a Spazio Conad Montenero, un partner sempre presente in queste iniziative vicine al territorio, ed infine non per importanza, grazie al Comune di Montenero che ha patrocinato l’iniziativa rendendosi sempre disponibile e sensibile a queste iniziative Nella foto insieme al Sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, sono presenti il Direttore del Conad Michele Reale, il Direttore del Centro Commerciale Valerii Dario ed i volontari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. G. Cremonese. Una prima parte di uova sarà consegnata già la prossima settimana, grazie ancora alla gentilezza ed alla disponibilità di tutti i visitatori del Centro Commerciale, come sempre attenti al territorio. Un gesto per una Pasqua più dolce per tutti!