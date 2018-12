Nel segno della promozione degli artisti della nostra terra che si distinguono in ambito nazionale ed internazionale, anche la seconda edizione del Gran Galà di Natale che, a pieno titolo si conferma evento clou del Natale Isernino, con il Patrocinio dell’ assessorato alla Cultura del Comune di Isernia .

Quest’anno , con un programma che va da Bach a Gershwin passando per Verdi, Puccini e Leoncavallo, musicisti e cantanti metteranno a disposizione del pubblico un’offerta musicale di assoluto rilievo. Tra gli strumentisti che si esibiranno, il clavicembalista Alberto Firrincieli, raffinato concertista internazionale e docente universitario, che eseguirà repertorio Bachiano per clavicembalo e archi ed il pianista Simone Sala, virtuoso molisano di luminosa carriera e co-direttore artistico della manifestazione, che si cimenterà nella “Rapsodia in Blue” di Gershwin, confermando il suo repertorio d’elezione a cavallo tra Classica e Jazz, sostenuti dall’ Orchestra Sinfonica del Sannio, composta da elementi di valore molisani e dell’area sannita e diretta dal M° Claudio Luongo , direttore e compositore reduce dai successi estivi in Traviata per “Opera al Laghetto” e dalla sua attività di compositore per la Rai.

Ricco di interesse anche il versante lirico, che vedrà tra i protagonisti il giovane soprano isernino Carmela Anna Fascino, che si è messa in evidenza per bellezza vocale e perizia tecnica e le cui doti artistiche sono all’attenzione di importanti Teatri, il tenore Paolo Bartolucci, anch’egli co-direttore artistico, che nel 2018 ha confermato le sue già note doti, partecipando a produzioni italiane di “Pagliacci” “Il Trovatore” e “La Traviata” ed a concerti in Italia e all’Estero . Di assoluto rilievo sarà l’intervento del mezzosoprano Dionisia Di Vico, isernina di nascita, che per la sua carriera ricca di successi e di presenza in Teatri di importanza assoluta come il Teatro alla Scala di Milano, riceverà il “Premio Talenti Musicali della Nostra Terra” e ci delizierà con le calde note della sua voce.

Il Premio Talenti Musicali andrà anche all’Orchestra Giovanile Città di Isernia, istituzione che ha il grande merito di far crescere i giovani musicisti di Isernia e provincia, avviandoli ad un impostazione professionale nell’approccio alla musica, che si esibirà nel suo repertorio , guidata dal M°. Nicola Graziano.

Appuntamento dunque a sabato 22 dicembre 2018 , ore 21, presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia.