di Redazione

L’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli in collaborazione con l’associazione culturale ‘A Paranze organizza la seconda edizione del concorso “Jacovit…Tiamo” 2024.

Tre saranno le categorie per la manifestazione destinata agli studenti che mira a mantenere vivo il ricordo del fumettista termolese che tanto lustro, attraverso personaggi e fumetti, è riuscito a dare alla città di Termoli.

Ogni elaborato dovrà essere realizzato su fogli A4 con tematiche scelte a seconda della

categoria in concorso:

– SCUOLA PRIMARIA: un disegno che deve rappresentare l’autore dello stesso in

compagnia di un personaggio di Jacovitti

– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: un disegno rappresentante un

personaggio di Jacovitti in compagnia di un familiare dell’alunno che realizzerà

l’elaborato

– SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: gli studenti dovranno realizzare

un francobollo celebrativo in occasione del 101esimo anno dalla nascita di Benito

Jacovitti.