di Redazione

Sea Spa informa i cittadini residenti nel centro murattiano di Campobasso che attualmente sono in corso le attività di distribuzione della lettera informativa riguardante l’avvio della raccolta differenziata con il sistema “Ecostazione”.

A breve, la città di Campobasso completerà così il processo di raccolta differenziata, invitando i residenti del Centro Murattiano ad adottare il nuovo sistema di cassonetti intelligenti.

L’Ecostazione rappresenta un sistema innovativo di conferimento dei rifiuti, accessibile tramite una tessera elettronica personale. Ogni nucleo familiare riceverà a domicilio la propria Tessera dell’Ecostazione, insieme a un kit di avvio per organizzare correttamente la suddivisione dei rifiuti. Un calendario di conferimento e una brochure esplicativa saranno forniti per garantire una corretta gestione della raccolta differenziata.

Sea Spa invita i cittadini a prestare attenzione in questi giorni e contattare il numero verde 800993159 per ogni chiarimento.