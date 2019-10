Continuano le attività di controllo davanti alle scuole da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. Solo nella giornata di ieri, a ridosso dell’orario di uscita da scuola degli studenti, sono state controllate sei persone che gironzolavano con fare sospetto intorno ai plessi scolastici del centro cittadino.

La sicurezza degli studenti e degli insegnanti è notoriamente a cuore dei militari che, con costanza ma anche discrezione, lasciano avvertire la propria presenza sul territorio, tesa alla prevenzione dei reati in genere e, in particolar modo, di quelli inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tale iniziativa è altresì mirata a prevenire episodi di bullismo, nonché, in funzione antidegrado, a contrastare il fenomeno dell’imbrattamento e del danneggiamento degli immobili.

La vigilanza degli uomini in uniforme, osservata con favore dai genitori degli alunni e dal corpo docente delle scuole, consente di garantire un’adeguata cornice di sicurezza prima e durante l’orario delle lezioni. Gli interventi, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri, sono diretti sia a garantire la presenza fisica dei militari nei luoghi menzionati sia a consolidare i rapporti di collaborazione con le dirigenze scolastiche per promuovere e concretizzare opportune iniziative concernenti la divulgazione del concetto di legalità tra i giovani.

I controlli proseguiranno durante tutto l’anno scolastico in tutti i centri della provincia davanti alle scuole ma anche dentro i plessi, con l’ausilio dei cani antidroga, nonché nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, così da impedire che si trasformino in piazze dello spaccio.