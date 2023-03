I dispositivi per la sanificazione delle superfici e dell’aria con raggi UV-C sono strumenti progettati per distruggere i microrganismi presenti nelle superfici e nell’aria utilizzando la luce UV-C. I raggi UV-C hanno una lunghezza d’onda tra i 200 e i 80 nanometri e sono in grado di distruggere i microrganismi, tra cui virus, batteri e funghi.

I dispositivi per la sanificazione delle superfici che saranno installati presso i poli scolastici “San Leucio” e “Tagliente” di Isernia, consentono una disinfezione rapida ed efficace di tutte le superfici. Per la sanificazione dell’aria, invece, saranno installati dispositivi che rimuovono i microrganismi presenti nell’aria; questi dispositivi sono dotati di lampade UV-C che emettono raggi UV-C per distruggere i virus e i batteri presenti nell’aria.

Questo innovativo metodo di sanificazione è un importante complemento alle pratiche di igiene e pulizia regolari e, grazie ad un sistema di controllo, ne garantisce l’utilizzo in maniera sicura, poiché verifica che l’area sia libera da persone prima di consentire l’accensione delle lampade UV-C.

La Elcom Distribuzione S.r.l. del Gruppo Scarabeo by Yl.Ni.Gi., vincitrice del bando di gara emanato dal Comune di Isernia ha completato la fornitura e tra qualche settimana gli studenti dei due poli scolastici pentri interessati dai lavori, potranno entrare in classe con una garanzia in più in termini di igiene e pulizia; sarà infatti ridotta notevolmente la possibilità di contagi dovuti a virus, batteri e funghi, ivi compreso anche il Covid-19.