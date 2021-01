Il 16 Gennaio sapremo se il 18 ci sarà il rientro nelle scuole e non sappiamo cosa sia cambiato. Per avere una sicurezza maggiore partecipa alla nostra iniziativa dei tamponi rapidi per i docenti e gli studenti e il personale ATA per un rientro ancora più sicuro.

Fai una foto con un cartellone in mano con su scritto “TAMPONI RAPIDI PER STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE ATA” e condividila sulle storie taggandoci, oppure firma la petizione che trovi nel link in bio.